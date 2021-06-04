Экс-тренер Кличко: «В команде Усика даже английский не знают. Он с ними лишь потому, что это его родные братки»

Городничев заявил, что после первого поражения украинец обратится к нормальным специалистам

Александр Усик и Александр Красюк / Фото: ringside24 Экс-тренер Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью ресурсу «Боксерская правда» высказал уверенность, что украинский супертяжеловес Александра Усика (18-0, 13 KO) после первого поражения расстанется со своей командой.

Команда Усика – ноль. Посмотрим, жизнь покажет. Сейчас у них последний бой с Красюком, там посмотрим с K2. Пускай они сами подумают. Они же думают, что хорошо разбираются, а все дела Красюк ведет. Он английский знает. Они что, английский знают? Спросите: «How are you?» Я образно говорю. Там же надо вести переговоры, это технические моменты. Покажите мне пальцем, кто там хорошо знает юридический английский и так далее. Это детский сад, а он этим кичится, потому что это его родные братки. Вот собрались, типа это может прокатить. Да сейчас только первый проигрыш – полетят все. А потом он сядет, возьмется за голову и скажет: «Да ну его на фиг» и пойдет к специалистам. Будет их искать, платить в 2-3 раза больше, чтобы о нем думали. Напомним, Городничев также раскритиковал команду Усика за непрофессионализм.

Олег Шумейко-младший