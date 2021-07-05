Кролла: «Стиль Усика может стать ночным кошмаром для Джошуа»
Экс-тренер Руиса высказался о шансах Усика в бою с Джошуа
Мэнни Роблес считает, что украинец может одержать победу над британцем
10:00
Александр Усик / фото - ringtv.com
Мэнни Роблес, бывший тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса (34-2, 22 KO), в интервью YouTube-каналу Pep Talk UK заявил, что у обязательного претендента на пояс WBО Александра Усика (18-0, 13 КО) будут шансы в бою против обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Безусловно, у Усика есть шансы в бою с Джошуа. На таком уровне нет легких поединков. Любой может победить любого в отдельно взятый день. Усик - невероятный боксер, золотой призер Олимпиады и левша. Он ловкий и быстрый. Я не думаю, что Усик такой же физически сильный, как Джошуа, ведь Энтони - более крупный парень в этой паре, но это будет отличный бой. Я наверняка буду его смотреть».
Эрик Молина считает, что Энтони Джошуа должен победить Александра Усика судейским решением.