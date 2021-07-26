Экс-тренер Сондерса: «Благодаря своим превосходным боксерским навыкам Усик может создать проблемы любому»

Марк Тиббс считает, что украинец может стать сложной головоломкой для Джошуа



Александр Усик / фото - boxingscene.com

Марк Тиббс, бывший тренер экс-чемпиона мира во втором среднем весе Билли Джо Сондерса (30-1, 14 KO), в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans признался, что пока бывший абсолютный чемпион первого тяжелого дивизиона Александр Усик (18-0, 13 KO) не произвел на него впечатления как супертяжеловес. Однако специалист считает, что, невзирая на это, украинец может стать сложной головоломкой для обладателя титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым он встретится 25 сентября.

«Если честно, Усик не впечатлил меня в супертяжелом весе. По нескольким роликам я видел, что он поднабрал вес. Ему это необходимо. Я думаю, что благодаря своим превосходным боксерским навыкам Александр Усик может создать проблемы любому. Он станет проблемой для всех супертяжеловесов. Я считаю, что он может создать проблемы Джошуа, так что я жду этого поединка».

Джо Джойс (13-0, 12 КО) рассказал, на что Энтони Джошуа должен обратить особое внимание во время подготовки к поединку с Александром Усиком.