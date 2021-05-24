Ломаченко высказался о боях Спенс – Пакьяо, Тейлор – Рамирес
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Сергей Городничев раскрыл множество секретов
10:40
Василий Ломаченко / Фото - usatodayУкраинский специалист, входивший в тренерский штаб Владимира Кличко и отвечавший за спарринг-партнеров, Сергей Городичев, в прямом эфире ресурса «Боксерская правда» в Instagram заявил, что победа Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) на Играх в Пекине обошлась в 700 тысяч долларов, однако украинец об этом ничего не знал.
«На Олимпиаде все решается, там уже все распределено. AIBA знает всех лидеров, и там уже распределено, что сколько стоит. Например, если ты в Украине боксируешь, то там есть лидеры. Их же не 12 человек, а 3-4. Они боксируют, выигрывают – к ним претензий нет. А есть ребята, которых можно всунуть, и там уже договорняки есть. Просто об этом никто не говорит или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал. На Олимпиаде золотая медаль, например, для Саитова стоила миллион долларов. Для Васи Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч. Просто Вася этого не знает и тренеры не знают. Это знают только (показывает пальцем вверх, – прим.). На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона я не знаю. Я знаю насчет Пекина, что за Васю 100% завозили. Просто он этого не знает, никто не знает. Есть определенный круг. У меня просто была утечка информации. Тогда в Федерации бокса Украины был другой президент. Ему не то, что сказали, а просто дали выиграть и все».
Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет 26 июня на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против японца Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).