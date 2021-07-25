Экс-тренер Владимира Кличко назвал причины, которые могут помешать проведению боя Усик – Джошуа

Без нашумевшей проблемы последних полутора лет не обошлось

Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT

Сергей Городничев, который в тренерском штабе Владимира Кличко отвечал за работу со спарринг-партнерами, в прямом эфире своего Youtube-канала привел причины, которые могут помешать мегафайту супертяжелого веса обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO).



Что же может помешать проведению поединка Усик – Джошуа?

COVID-19 у Усика или в его лагере. Коронавирус у Джошуа или в его тренировочном лагере. Либо же локдаун. Ходят слухи, что с сентября будет изоляция и въезд в страну могут закрыть. Хоть Англия и островное государство, но идет большой поток туристов, которые могут туда завести коронавирусную инфекцию. Дальше идут травмы: могут получить повреждение Усик или Джошуа. Они давно не боксировали, давно не получали должных нагрузок эмоциональных. Они только поддерживали физическую форму. Сейчас начнут тренироваться, что-то может произойти. Усик немолодой, как и Джошуа, все может быть. Где-то ногу подвернул, где-то еще что-то.

Поднимется ли на вершину хэвивейта? Усика изобразили в виде короля накануне поединка с Джошуа.