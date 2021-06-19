Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев в ролике на своем Youtube канале заявил, что экс-чемпиону в трех весовых категориях Василию Ломаченко (14-2, 10 KO) решили указать на его место, забрав законную победу в титульном бою с Орландо Салидо (44-14-4, 31 KO):
Вася ворвался в профессиональный бокс и хотел сразу стать чемпионом мира, но тоже такого не бывает, потому что в Америке его считают выскочкой. Все об этом говорят, все об этом знают. Его специально поставили на место этим примером.
Все говорят, что он выиграл. Хорошо, я с вами согласен. Но что написано? Он проиграл, не стал чемпионом мира. Где фанатики? Что вы мне сейчас скажете – что он там выиграл или проиграл? По бою все думают, что он победил. Я с вами согласен, но проигрыш есть, это факт.
Давайте опираться на факты, а не придумывать себе иллюзии, что Вася выиграл в том бою. Он проиграл, чемпионом мира не стал. Факт? Факт.
Напомним, что Ломаченко закончил подготовку к поединку с Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.