Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»

Ломаченко против Салидо / Фото: boxingscene.com

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев в ролике на своем Youtube канале заявил, что экс-чемпиону в трех весовых категориях Василию Ломаченко (14-2, 10 KO) решили указать на его место, забрав законную победу в титульном бою с Орландо Салидо (44-14-4, 31 KO):



Все говорят, что он выиграл. Хорошо, я с вами согласен. Но что написано? Он проиграл, не стал чемпионом мира. Где фанатики? Что вы мне сейчас скажете – что он там выиграл или проиграл? По бою все думают, что он победил. Я с вами согласен, но проигрыш есть, это факт.

Давайте опираться на факты, а не придумывать себе иллюзии, что Вася выиграл в том бою. Он проиграл, чемпионом мира не стал. Факт? Факт.