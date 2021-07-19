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Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»

Городничев рассказал, какой мощный был украинский супертяжеловес

Бокс Профессиональный бокс
11:05
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Кличко и Городничев / Фото: mixsport.pro

Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу SportArena рассказал о моще удара украинского супертяжеловеса.

«Говорят, что я Кличко только воду подавал, но я еще и держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды. Там такая машина, так валит, что будь здоров. Очень тяжело. Руки не тряслись, но я просто не мог поднять стакан воды. Так плечи забивает, что мама родная.

Там такой удар… Он поставлен, отработан, правильно сделан технически. Он же не отмахивается, а бьет с корпусом, с силой. Сила удара у боксера увеличивается в два раза, если он работает корпусом. Если просто бить рукой и предплечьем, то 50 килограмм удар, а если ты ставишь корпус, все правильно сделаешь, то 100 кг. Вот и разница. Все зависит от техники удара».

Напомним, ранее Городничев рассказал о том, как проходили спарринги Кличко с Александром Усиком.

Карен Агабекян
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Сергей Городничев Владимир Кличко

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