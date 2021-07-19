Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»

Кличко и Городничев / Фото: mixsport.pro

Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу SportArena рассказал о моще удара украинского супертяжеловеса.



Там такой удар… Он поставлен, отработан, правильно сделан технически. Он же не отмахивается, а бьет с корпусом, с силой. Сила удара у боксера увеличивается в два раза, если он работает корпусом. Если просто бить рукой и предплечьем, то 50 килограмм удар, а если ты ставишь корпус, все правильно сделаешь, то 100 кг. Вот и разница. Все зависит от техники удара».