Кличко о своем 50-летии: «Продолжение следует…»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Городничев рассказал, какой мощный был украинский супертяжеловес
11:05
Кличко и Городничев / Фото: mixsport.pro
Бывший член команды Владимира Кличко Сергей Городничев в интервью YouTube-каналу SportArena
рассказал о моще удара украинского супертяжеловеса.
«Говорят, что я Кличко только воду подавал, но я еще и держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды. Там такая машина, так валит, что будь здоров. Очень тяжело. Руки не тряслись, но я просто не мог поднять стакан воды. Так плечи забивает, что мама родная.
Там такой удар… Он поставлен, отработан, правильно сделан технически. Он же не отмахивается, а бьет с корпусом, с силой. Сила удара у боксера увеличивается в два раза, если он работает корпусом. Если просто бить рукой и предплечьем, то 50 килограмм удар, а если ты ставишь корпус, все правильно сделаешь, то 100 кг. Вот и разница. Все зависит от техники удара».
Напомним, ранее Городничев рассказал о том, как проходили спарринги Кличко с Александром Усиком.
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