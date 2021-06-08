Чжилей: «Я знаю, что Хирн приложил много усилий во время переговоров по бою Джошуа – Фьюри»
«Энтони, я иду за тобой». Усик решительно настроен на титульный поединок с Джошуа
Украинец намерен стать чемпионом в супертяжелом весе
14:14
Александр Усик / Фото: a-usyk.com
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) в следующем бою должен сразиться с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что WBO выделила на переговоры еще неделю. Промоутер же Усика Александр Красюк заверил, что сделка уже почти завершена.
Украинец усиленно готовится к титульному поединку. Усик не забывает и о британце, которого пытается запугать громкими заявлениями:
Энтони, я иду за тобой
Напомним, что, если Джошуа откажется от пояса WBO, Джо Джойс (12-0, 11 KO) намерен вновь сойтись в ринге с украинцем.
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