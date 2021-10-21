Претендент на титул Усика: «Я стану чемпионом мира в супертяжелом весе»
Еще один потенциальный тренер Джошуа? Роберт Гарсия хочет сразиться с Усиком
Авторитетный тренер готов к новому вызову
15:37
Роберт Гарсия / Фото: Yahoo Sports
Известный американский тренер Роберт Гарсия заявил, что хотел бы сразиться с обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) в качестве наставника:
Я думаю, в реванше Энтони Джошуа с Усиком на первое место выйдет план на бой. Александр тоже отличный боец. Он какое-то время тренировался в моем зале вместе с Ломаченко. Я знаю кое-что о нем и хотел бы бросить ему вызов, потому что они очень талантливые, неудобные, сложные. У них потрясающий стиль. Мне нравится их стиль, особенно Ломаченко.
Я всегда говорил, что Ломаченко чертовски талантлив. Он один из моих любимых бойцов. Усик очень на него похож. Для моей команды было бы вызовом выступить против него и, надеюсь, победить его. Я люблю такие вызовы.
Отметим, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) к реваншу с украинцем подыскивает нового тренера.