Еще один потенциальный тренер Джошуа? Роберт Гарсия хочет сразиться с Усиком

Роберт Гарсия / Фото: Yahoo Sports

Известный американский тренер Роберт Гарсия заявил, что хотел бы сразиться с обладателем титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) в качестве наставника:



Я всегда говорил, что Ломаченко чертовски талантлив. Он один из моих любимых бойцов. Усик очень на него похож. Для моей команды было бы вызовом выступить против него и, надеюсь, победить его. Я люблю такие вызовы.