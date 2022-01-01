«Если в чеке будет достаточно нулей». Тейлор готов драться с Дэвисом, но не верит в возможность организации боя

Абсолютный чемпион заявил, что суперзвезду не выпустят против опасного бойца

Джош Тейлор / Фото: shropshirestar.com Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) заявил в интервью Pro Boxing Fans, что за должный гонорар не прочь подраться с Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 KO):

Слушайте, если в чеке будет достаточно нулей, то мы можем подраться. Думаю, что это достаточно простой бой для меня. Так еще и обогащусь солидно. Это будет хороший и несложный поединок для меня. Но не верю, что это когда-либо случится. Его менеджмент не станет ставить его против серьезных соперников, которые могут доставить ему проблем и избить. Так что лучше об этом забыть. Тейлор высоко оценивает навыки Василия Ломаченко (16-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший