«Это будет прекрасный бой». Боб Арум нашел нового соперника для Ломаченко

Промоутер пытаеться свести украинца с чемпионом полулегкого веса

Боб Арум / фото - Getty Images

Боб Арум, промоутер украинского экс-чемпиона легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), в интервью YouTube каналу ESNEWS заявил, что хотел бы свести в ринге своего подопечного с чемпионом WBO во втором полулегком весе Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).

«Поединок между Ломаченко и Стивенсоном возможен. Я бы хотел организовать этот бой, если Лома пройдет Ричарда Комми. Поединок Ломаченко против Шакура можно устроить во втором полулегком, легком или промежуточном весе. Это прекрасный бой».

Бой Ломаченко – Комми состоится 11-го декабря в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Ломаченко лично поздравил Юрия Захареева с золотом чемпионата мира по боксу.