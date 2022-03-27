«Это мы только физически уехали. Легче все равно не становится!» Заплаканная жена Усика о выезде из Украины
Украинский боксер в Европе готовится к бою-реваншу с Энтони Джошуа
10:29
Александр Усик с женой
Несколько дней назад чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) вместе с семьей покинул Украины, чтобы начать полноценную подготовку к бою-реваншу против британца Энтони Джошуа. Супруга украинского боксера тяжело переживает отъезд из страны, чем поделилась с подписчиками в соцсетях:
Ранее XSPORT.ua опубликовал впечатляющее фото еще одного украинского боксера – Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) с оружием.
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