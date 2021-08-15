Это не Линарес, Кэмпбелл или Мартинес. Гвоздик назвал самый зрелищный бой в карьере Ломаченко

Суперкубок Германии. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Видео трансляция
21:30
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик остался впечатлен боем Василия Ломаченко против Масайоши Накатани. Он считает этот поединок лучшим в профессиональной карьере украинца:
Ломаченко вернулся. Тебе понравился его бой с Накатани?
Да, я присутствовал на нем. На мой взгляд, это был самый зрелищный бой Васи в профи. Потому что обычно Вася начинает раскачиваться очень медленно. А здесь ему нужно было провести поединок эффектно, что он и сделал. С первого раунда мы видели Васю, который с огнем в глазах шел и разбирал этого японца по запчастям.
Полное интервью Гвоздика о возвращении, Хижняке и Ломаченко.
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