Барри Хирн: «Не думаю, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2022 году»
«Это самый правдоподобный вариант». Хирн назвал возможную дату боя Джошуа – Фьюри
Британский промоутер считает, что сторонам удастся организовать бой под конец 2021 года
27 июля 19:38
Эдди Хирн / фото - The Sun
Эдди Хирн, промоутер лидера супертяжелого веса, британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), назвал возможную дату боя своего подопечного с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Цитирует Хирна портал Sky Sports.
«Мы хотели устроить мегафайт в декабре, но учитывая график Энтони и Фьюри, наиболее реалистичная дата – в феврале. Есть грандиозное предложение из Саудовской Аравии, также рассматривается Вегас и Великобритания. Но сначала нужно победить Усика, иначе обо всем можно забыть».
Напомним, Джошуа заявил о готовности драться с Фьюри даже без поясов.