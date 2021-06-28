«Это твое время, тебя ждет бессмертие». Фьюри вспомнил, благодаря чему смог уничтожить Уайлдера во втором поединке
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в преддверии трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) вспомнил в эфире BT Sport, что позволило ему изменить ход поединка с экс-обладателем титула:
Я понял, что поединок с второй поединок с Уайлдером пройдет гладко в 12-м раунде первого боя. Я занимался своими вещами, боксировал, уворачивался. Деонтей промахивался 90-98-ю % своих ударов. Когда он дважды меня уронил, я давал ему отпор. Потому что, если тебя опрокинули на канвас, ты можешь убегать, и быть нокаутирован или драться в ответ. Это то, чем я и занимался.
Ему не нравилось давление с моей стороны. Даже когда я поднялся с настила, ему не нравилось, что происходит. Даже после поединка я сказал, что он мой. Уайлдер не может победить. Даже если нанесет мощнейший удар.
Я сказал, что сменю тренера. Буду делать все абсолютно иначе – пойду в наступление с первого же раунда. Мне говорили: «Нет, это самоубийство, ты не должен идти на величайшего панчера в истории. Ты не должен драться в его манере, тебе стоит просто боксировать».
Ты должен драться с ним. Это 50 на 50 иногда. Тут уже не о боксерских способностях, таланте или чем-то в таком роде. Все сводится к наставлению Бога и решимости. И я сказал себе в ту ночь: «Это твое время, тебя ждет бессмертие». И так я сразил величайшего панчера в истории
"On that night, I said this is my time. Immortality awaits."@Tyson_Fury battered the biggest puncher in history in Deontay Wilder. In four weeks, he looks to repeat and add #FuryWilder3 pic.twitter.com/HrDGWWXZAB— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) June 26, 2021
Напомним, что двоюродный брат Тайсона Хьюи Фьюри (25-3, 14 KO) подерется в андеркарде Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) – Александр Усик (18-0, 13 KO).
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