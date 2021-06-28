«Это твое время, тебя ждет бессмертие». Фьюри вспомнил, благодаря чему смог уничтожить Уайлдера во втором поединке

Фьюри против Уайлдера / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в преддверии трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) вспомнил в эфире BT Sport, что позволило ему изменить ход поединка с экс-обладателем титула:



Ему не нравилось давление с моей стороны. Даже когда я поднялся с настила, ему не нравилось, что происходит. Даже после поединка я сказал, что он мой. Уайлдер не может победить. Даже если нанесет мощнейший удар.

Я сказал, что сменю тренера. Буду делать все абсолютно иначе – пойду в наступление с первого же раунда. Мне говорили: «Нет, это самоубийство, ты не должен идти на величайшего панчера в истории. Ты не должен драться в его манере, тебе стоит просто боксировать».

Ты должен драться с ним. Это 50 на 50 иногда. Тут уже не о боксерских способностях, таланте или чем-то в таком роде. Все сводится к наставлению Бога и решимости. И я сказал себе в ту ночь: «Это твое время, тебя ждет бессмертие». И так я сразил величайшего панчера в истории