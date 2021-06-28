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«Это твое время, тебя ждет бессмертие». Фьюри вспомнил, благодаря чему смог уничтожить Уайлдера во втором поединке

«Цыганский король» уверен, что без смены стратегии он бы не выиграл бой за титул WBC
Бокс Профессиональный бокс
09:10
«Это твое время, тебя ждет бессмертие». Фьюри вспомнил, благодаря чему смог уничтожить Уайлдера во втором поединке
Фьюри против Уайлдера / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в преддверии трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) вспомнил в эфире BT Sport, что позволило ему изменить ход поединка с экс-обладателем титула:

Я понял, что поединок с второй поединок с Уайлдером пройдет гладко в 12-м раунде первого боя. Я занимался своими вещами, боксировал, уворачивался. Деонтей промахивался 90-98-ю % своих ударов. Когда он дважды меня уронил, я давал ему отпор. Потому что, если тебя опрокинули на канвас, ты можешь убегать, и быть нокаутирован или драться в ответ. Это то, чем я и занимался.

Ему не нравилось давление с моей стороны. Даже когда я поднялся с настила, ему не нравилось, что происходит. Даже после поединка я сказал, что он мой. Уайлдер не может победить. Даже если нанесет мощнейший удар.

Я сказал, что сменю тренера. Буду делать все абсолютно иначе – пойду в наступление с первого же раунда. Мне говорили: «Нет, это самоубийство, ты не должен идти на величайшего панчера в истории. Ты не должен драться в его манере, тебе стоит просто боксировать».

Ты должен драться с ним. Это 50 на 50 иногда. Тут уже не о боксерских способностях, таланте или чем-то в таком роде. Все сводится к наставлению Бога и решимости. И я сказал себе в ту ночь: «Это твое время, тебя ждет бессмертие». И так я сразил величайшего панчера в истории

Напомним, что двоюродный брат Тайсона Хьюи Фьюри (25-3, 14 KO) подерется в андеркарде Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) – Александр Усик (18-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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