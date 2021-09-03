Звездочка Боба Арума Оскар Вальдес попался на употреблении допинга
Это уже не шутки. Вальдес вновь провалил допинг-тест
Поединок чемпиона WBC, который должен состоятся 10 сентября – под угрозой срыва
3 сентября 07:17
Оскар Вальдес / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC во втором полулегком дивизионе Оскар Вальдес (29-0, 23 KOs) находится в тяжелой ситуации после того, как его допинг-проба Б показала положительный результат на запрещенное вещество фентермин. Об этом сообщает BoxingScene.com.
Напомним, 10 сентября в городе Тусон (штат Аризона, США) 30-летний Вальдес должен провести первую защиту титула против чемпиона Рио-2016, бразильца Робсона Консейсао (16-0, 8 КО). Но, исходя из того, что мексиканец провалил сразу две контрольные пробы, вполне вероятно, что Оскару запретят выходить на ринг, а также могут лишить пояса.
Отметим, что Консейсао побеждал Вальдеса на любительском ринге. Хотя в профессиональном боксе с оппонентами уровня мексиканца он не пересекался.
Напомним, последний поединок Вальдеса состоялся 21 февраля в Лас-Вегасе. В 10-м раунде мексиканец левым хуком эффектно нокаутировал своего соотечественника Мигеля Берчельта.