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Этого еще не хватало. Мегафайт Фьюри – Уайлдер могут перенести из-за COVID-19

Официально решение касательно отмены поединка пока не принято

Бокс Профессиональный бокс
20:50
Этого еще не хватало. Мегафайт Фьюри – Уайлдер могут перенести из-за COVID-19
Фьюри и Уайлдер / Фото - badlefthook.com
Поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателя титула Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) могут перенести на другую дату. Об этом сообщает ESPN

Как утверждает источник, 8 июля в лагере «Цыганского короля» произошла вспышка коронавируса. По информации журналиста The Atletic Лэнса Пугмира, который передает слова промоутера Боба Арума, у самого Фьюри коронавирус не обнаружен. 

Официально решение о переносе мегафайта пока не принято. Ожидается, что поединок могут перенести на сентябрь. 

Напомним, третий бой между Фьюри и Уайлдером запланирован на 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Владимир Кириченко
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Теги

Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Боб Арум

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