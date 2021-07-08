Бетербиев: «Вероятно, Фьюри нокаутирует Уайлдера»
Этого еще не хватало. Мегафайт Фьюри – Уайлдер могут перенести из-за COVID-19
Официально решение касательно отмены поединка пока не принято
20:50
Фьюри и Уайлдер / Фото - badlefthook.comПоединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателя титула Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) могут перенести на другую дату. Об этом сообщает ESPN.
Как утверждает источник, 8 июля в лагере «Цыганского короля» произошла вспышка коронавируса. По информации журналиста The Atletic Лэнса Пугмира, который передает слова промоутера Боба Арума, у самого Фьюри коронавирус не обнаружен.
Официально решение о переносе мегафайта пока не принято. Ожидается, что поединок могут перенести на сентябрь.
Напомним, третий бой между Фьюри и Уайлдером запланирован на 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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