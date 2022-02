«Эй, чемпион, мы сделали тебе самое лучшее предложение». Ломаченко ответил Камбососу

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отреагировал на недавнее заявление абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), в котором австралиец просил Лому сделать более щедрое предложение по бою.

В своем Twitter Ломаченко написал:

Hey champion, we have made the best offer for you. We are waiting for your decision…