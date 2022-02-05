«Ломаченко, скажи Аруму сделать серьезное предложение Ди Белле». Камбосос переключился с Хэйни
«Эй, чемпион, мы сделали тебе самое лучшее предложение». Ломаченко ответил Камбососу
Экс-чемпион – один из потенциальных соперников для «абсолюта»
05 февраля 23:03
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отреагировал на недавнее заявление абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), в котором австралиец просил Лому сделать более щедрое предложение по бою.
В своем Twitter Ломаченко написал:
«Эй, чемпион, мы сделали тебе самое лучшее предложение. Мы ждем твоего решения».
Hey champion, we have made the best offer for you. We are waiting for your decision…— LOMA (@VasylLomachenko) February 5, 2022
Напомним, Хэйни считает, что Камбосос избегает поединка с ним.