Фаниян отстоял свой титул WBO Oriental
Фаниян свой следующий поединок проведет в Германии. Соперник известен
Украинец оспорит вакантный титул чемпиона по версии IBO International
19:21
Арам Фаниян / Фото - kiev.informator.uaДействующий обладатель пояса WBO Oriental в первом полусреднем дивизионе Арам Фаниян (21-1, 4 КО) свой следующий поединок проведет с немцем Тимо Шварцкопфом (20-4, 12 КО).
На кону этого противостояния будет стоять вакантный титул чемпиона по версии IBO International. Об этом сообщает официальный сайт SpartaBox.
Поединок состоится 6 ноября в Германии. Отметим, что это будет первый выездной бой в карьере украинского боксера.
Для Шварцкопфа предстоящий поединок станет первым с ноября 2019 года, когда проиграл британцу Джеку Кэттероллу.
Напомним, свой последний поединок Фаниян провел во Львове, где успешно защитил пояс WBO Oriental в поединке против узбека Мухаммедсалима Сотволдива.
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