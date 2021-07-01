Фрэмптон: «Ломаченко показал фантастическое выступление против Накатани»

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Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон признался, что его порадовала досрочная победа Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).

Накатани - хороший боец, жесткий парень. К тому же на Ломаченко свалилось много хейта. Помню, как я смотрел бой Накатани - Лопес в США по ТВ, когда готовился к своему собственному поединку. Тогда Лопес меня не впечатлил, если учитывать его стандарты и то, как он выступал позже».