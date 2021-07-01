Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»
Фрэмптон: «Ломаченко показал фантастическое выступление против Накатани»
Бывший чемпион мира прокомментировал победу украинца над японцем
07:40
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон признался, что его порадовала досрочная победа Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).
«Я был рад видеть, что один из моих любимых, если не любимый боец на планете на данный момент, король Василий Ломаченко, вернулся. Фантастическое выступление против Накатани. Когда об этом поединке впервые заговорили, я подумал, что будет смело со стороны Ломаченко если он согласится на этот бой в качестве восстановительного. Безусловно, у него была травма плеча, он испытывал большие проблемы в поединке с Лопесом, в котором Ломаченко проиграл. Его бы оправдали за более легкий бой.
Накатани - хороший боец, жесткий парень. К тому же на Ломаченко свалилось много хейта. Помню, как я смотрел бой Накатани - Лопес в США по ТВ, когда готовился к своему собственному поединку. Тогда Лопес меня не впечатлил, если учитывать его стандарты и то, как он выступал позже».
Василий Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).