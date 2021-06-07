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Фрэмптон: «Усик испытывал проблемы с Чисорой, Джошуа будет для него слишком большим»

Экс-чемпион мира не верит в украинца в поединке с британцем
Бокс Профессиональный бокс
15:29
Фрэмптон: «Усик испытывал проблемы с Чисорой, Джошуа будет для него слишком большим»
Джошуа и Усик / Фото: boxingscene.com

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон (28-3, 16 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что экс-лидер первого тяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 KO) не сумеет совладать с габаритами обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). Отметим, что промоутер украинца Александр Красюк заявил, что переговоры с командой британца находятся на финальной стадии.

Я думаю, что Джошуа окажется слишком большим для Усика. Александр – хороший боец, но мы видели, что Дерек Чисора создал ему проблемы, хотя это не Энтони Джошуа. Мне кажется, что габариты сыграют важную роль в этом противостоянии. Моментами это будет сложный поединок. Усик будет много двигаться, но я считаю, что Джошуа победит в этом бою.

Напомним, что Фрэмптон не намерен возвращаться в бокс.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Карл Фрэмптон

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