Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Фрэмптон: «В истории бокса не было другого бойца с таким стилем, как у Ломаченко»

Бывший чемпион мира убежден, что украинец создал свой собственный боксерский стиль
Бокс Профессиональный бокс
10:40
Фрэмптон: «В истории бокса не было другого бойца с таким стилем, как у Ломаченко»
Василий Ломаченко / фото - skysports.com

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон считает, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) смог создать свой собственный боксерский стиль.

«Нет никаких сомнений в том, что Масаеши Накатани - хороший боец, но Ломаченко обладает уникальным стилем. В истории бокса не было другого бойца с таким стилем, как у Ломаченко. Практически он основал новый стиль бокса с амплитудными движениями и углами, которые они создают.

Я бы не сказал, что Ломаченко - агрессивный, но он атакующий боец, который всегда думает о защите, когда идет вперед. Так что он атакует, заставляет тебя промахиваться, и при этом защита всегда его главный приоритет. В то же время он агрессивен и оказывает на тебя большое давление за счет своих ног, углов и положения, которое занимает.

Мне нравится то, что Ломаченко сделал в бою с Накатани. Он буквально сломал большого парня. Его углы - это что-то невообразимое. Я не понимаю, как он это делает».

Фрэмптон также рассказал, что его порадовала победа Ломаченко над Накатани.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Карл Фрэмптон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Дэвиса: «Зачем нам сейчас драться против Ломаченко?»
Тренер Дэвиса: «Зачем нам сейчас драться против Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
10:44
Василий Ломаченко посвятил трогательный пост своему отцу: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»
Василий Ломаченко посвятил трогательный пост своему отцу: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»
Бокс Профессиональный бокс
08:20
Фрэмптон: «Ломаченко показал фантастическое выступление против Накатани»
Фрэмптон: «Ломаченко показал фантастическое выступление против Накатани»
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»
Редкач: «В реванше Ломаченко – Лопес буду болеть за Теофимо»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 19:58
3
Только WBC считает Ломаченко сильнейшим боксером легкого веса
Только WBC считает Ломаченко сильнейшим боксером легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 18:31
1
Роберт Гарсия: «Ломаченко победит Лопеса в реванше»
Роберт Гарсия: «Ломаченко победит Лопеса в реванше»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 14:21

Новости: Бокс

Роберт Гарсия считает, что Дэвис нокаутирует Тейлора
Роберт Гарсия считает, что Дэвис нокаутирует Тейлора
Профессиональный бокс
11:30
Экс-соперник Усика может встретиться с Джойсом
Экс-соперник Усика может встретиться с Джойсом
Профессиональный бокс
11:03
Тренер Дэвиса: «Зачем нам сейчас драться против Ломаченко?»
Тренер Дэвиса: «Зачем нам сейчас драться против Ломаченко?»
Профессиональный бокс
10:44
Фрэмптон: «В истории бокса не было другого бойца с таким стилем, как у Ломаченко»
Фрэмптон: «В истории бокса не было другого бойца с таким стилем, как у Ломаченко»
Профессиональный бокс
10:40
Портер: «В выступлении Ломаченко я увидел много намеков на Пакьяо»
Портер: «В выступлении Ломаченко я увидел много намеков на Пакьяо»
Профессиональный бокс
10:00
Амир Хан: «Выставочные бои – это плохо для бокса»
Амир Хан: «Выставочные бои – это плохо для бокса»
Профессиональный бокс
09:37
Гарсия хочет провести бой с Дэвисом до конца года
Гарсия хочет провести бой с Дэвисом до конца года
Профессиональный бокс
09:20
Черкашин вернется в ринг 17 июля
Черкашин вернется в ринг 17 июля
Профессиональный бокс
08:41
Василий Ломаченко посвятил трогательный пост своему отцу: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»
Василий Ломаченко посвятил трогательный пост своему отцу: «Он всегда был, есть и будет номером один для меня»
Профессиональный бокс
08:20
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости