Фрэмптон: «В истории бокса не было другого бойца с таким стилем, как у Ломаченко»

Василий Ломаченко / фото - skysports.com

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон считает, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) смог создать свой собственный боксерский стиль.

Я бы не сказал, что Ломаченко - агрессивный, но он атакующий боец, который всегда думает о защите, когда идет вперед. Так что он атакует, заставляет тебя промахиваться, и при этом защита всегда его главный приоритет. В то же время он агрессивен и оказывает на тебя большое давление за счет своих ног, углов и положения, которое занимает.

Мне нравится то, что Ломаченко сделал в бою с Накатани. Он буквально сломал большого парня. Его углы - это что-то невообразимое. Я не понимаю, как он это делает».