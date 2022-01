«Фрэнсис, если ты хочешь заработать деньги, то приходи к «Цыганскому Королю». Фьюри обратился к Нганну

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) предложил обладателю титула в тяжелом дивизионе UFC Фрэнсису Нганну (17-3) провести поединок, попутно поздравив камерунца с победой над Сирилом Гане (10-1).

Congratulations @francis_ngannou but if you want to make some real money come see the GK