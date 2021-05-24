«Мне торопиться некуда». Чарло высказался о бое против Головкина
Фроч – о бое Головкина и Чарло: «Мне нравится эта идея»
Экс-чемпион высказался о возможном поединке между GGG и американцем
19:25
Карл Фроч / фото - boxingnewsonline.net
Именитый британский экс-чемпион Карл Фроч в интервью DAZN высказался о возможном объединительном поединке в среднем весе (до 72.6 кг) между обладателями титулов IBF и WBC, казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO) и американцем Джермаллом Чарло (31-0-0, 22 KO).
«Мне нравится эта идея, конечно. Это отличный бой. Чарло – высокий, большой средневес, и ему всего 30 лет. Что касается Головкина, то сейчас его немного переоценивают из-за возраста. Однако он по-прежнему высококлассный боец с тяжелым ударом и отличным подбородком. Это последние вещи, которые покидают бойцов.
Не хочу списывать Головкина со счетов, но мне очень нравится Чарло. Он голоден, заряжен, уверен в себе и дерзок. У него отличный стиль, если говорить о фанатах, и это причина, по которой я хотел бы увидеть этот бой».
Джермалл Чарло высказался о поединке против Геннадия Головкина.
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