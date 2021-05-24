Фроч – о бое Головкина и Чарло: «Мне нравится эта идея»

Карл Фроч / фото - boxingnewsonline.net

Именитый британский экс-чемпион Карл Фроч в интервью DAZN высказался о возможном объединительном поединке в среднем весе (до 72.6 кг) между обладателями титулов IBF и WBC, казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO) и американцем Джермаллом Чарло (31-0-0, 22 KO).

Не хочу списывать Головкина со счетов, но мне очень нравится Чарло. Он голоден, заряжен, уверен в себе и дерзок. У него отличный стиль, если говорить о фанатах, и это причина, по которой я хотел бы увидеть этот бой».