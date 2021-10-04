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Фроч: «Поражение Джошуа в бою с Усиком было очень разочаровывающим»
Бывший чемпион мира раскритиковал своего соотечественника
07:57
Карл Фроч / Фото - TwitterЭкс-чемпион мира Карл Фроч в интервью YouTube-каналу iFL TV поделился мнением относительно победы новоиспеченного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Поражение Джошуа было очень разочаровывающим. Но могу сказать, что он проиграл удивительному бойцу. Правильный, неудобный для соперника, техничный. Он, наверное, один из лучших левшей, которых я когда-либо видел. Один из лучших левшей в истории. Усик просто великолепен, он показывал фокусы в ринге, словно фокусник. Ему даже не пришлось прикладывать сверхусилий. Я был разочарован Джошуа. Он не наносил много ударов. Или наносил, но они не достигали цели. Его план на бой был провальным. То, что он делал в ринге не выглядело хорошо. Нельзя сказать, что Александр выиграл у лучшей версии Джошуа. Это было плохое выступление от Энтони, но отличное выступление от топового боксера Усика».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш.