Фроч раскритиковал Джошуа за первый бой с Усиком и подсказал, как победить украинца

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира Карл Фроч в интервью Youtube каналу Boxing UK поделился мнением о первом поединке Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO), а также подсказал британцу, как стоит действовать, чтобы в реванше победить украинца:



Немного сбивает с толку то, как он проводит бои против топовых супертяжей. Не нужно пытаться перебоксировать Усика. Если у тебя преимущество в росте размахе рук и весе над тем, кто лучше тебя в плане техники, даже ничего выдумывать не надо – наступай на него. Гони на него, заставляй пятиться, опирайся на соперника. Бей по корпусу, зажимай о добудь победу.

Нельзя отсиживаться и только лишь выбрасывать джеб, просто ожидая. Это то, почему я считаю, что AJ выступил ужасно. В этом он может прибавить без каких-либо проблем. Списывать Энтони со счетов в реванше нельзя. Но ему нужно изменить подход.