Фроч раскритиковал Джошуа за первый бой с Усиком и подсказал, как победить украинца
Экс-чемпион мира Карл Фроч в интервью Youtube каналу Boxing UK поделился мнением о первом поединке Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO), а также подсказал британцу, как стоит действовать, чтобы в реванше
победить украинца:
Джошуа может побить Усика. Но не знаю, случится ли это, будет ли он ментально готов к бою. Я слышал, что будут изменения в его тренерском штабе. Не знаю, сработает ли это. Считаю, что Роб Маккракен один из лучших тренеров в мире, если его слышат и прислушиваются к его подсказкам. Надеюсь, что AJ сделает все правильно. Вспомнит, кто был в его углу, когда он побеждал Кличко. Да, он проиграл Руису, но взял у мексиканца реванш.
Немного сбивает с толку то, как он проводит бои против топовых супертяжей. Не нужно пытаться перебоксировать Усика. Если у тебя преимущество в росте размахе рук и весе над тем, кто лучше тебя в плане техники, даже ничего выдумывать не надо – наступай на него. Гони на него, заставляй пятиться, опирайся на соперника. Бей по корпусу, зажимай о добудь победу.
Нельзя отсиживаться и только лишь выбрасывать джеб, просто ожидая. Это то, почему я считаю, что AJ выступил ужасно. В этом он может прибавить без каких-либо проблем. Списывать Энтони со счетов в реванше нельзя. Но ему нужно изменить подход.
Напомним, что Джошуа был замечен в лагере лучшего боксера современности.
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