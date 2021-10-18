Джошуа ищет нового тренера – замечен в лагере Канело
Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) ищет нового тренера, предполагает TalkSport.
Британец находится в США, где посетил несколько залов лучших местных тренеров. В частности, Джошуа был замечен в Хэйварде, Калифорния, в зале Верджила Хантера.
Также британец побывал в Сан-Диего, где известный наставник Эдди Рейносо работает с лучшим боксером мира независимо от весовых категорий Саулем Альваресом. Также подопечным Рейносо является первый обидчик Джошуа в профессионалах Энди Руис.
AJ learning spanish pic.twitter.com/NeDwXFwk2b— ndy (@canelofanboy) October 18, 2021
Напомним, сейчас Джошуа тренируется под руководством Роба Маккракена, который поддался большой критике за бездействие во время поединка Энтони с Александром Усиком.
Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн высказался на тему возможной смены наставника его клиентом.