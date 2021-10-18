Джошуа ищет нового тренера – замечен в лагере Канело

Британец посещает известные американские залы

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Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) ищет нового тренера, предполагает TalkSport.

Британец находится в США, где посетил несколько залов лучших местных тренеров. В частности, Джошуа был замечен в Хэйварде, Калифорния, в зале Верджила Хантера.

Также британец побывал в Сан-Диего, где известный наставник Эдди Рейносо работает с лучшим боксером мира независимо от весовых категорий Саулем Альваресом. Также подопечным Рейносо является первый обидчик Джошуа в профессионалах Энди Руис.

Напомним, сейчас Джошуа тренируется под руководством Роба Маккракена, который поддался большой критике за бездействие во время поединка Энтони с Александром Усиком.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн высказался на тему возможной смены наставника его клиентом.