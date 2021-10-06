Фьюри – брату: «Не сможешь победить Джейка Пола, я изменю твое имя»

22-летний брат Тайсона скорее является телезвездой, нежели боксером

Фото: The Mirror

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обратился к своему сводному брату Томми Фьюри (7-0, 4 КО), у которого намечается бой против блогера Джейка Пола (4-0, 3 КО):

«Думаю, этот бой должен состояться. Но, если Томми не справится, я сам уволю его из бокса. Если он не одолеет блогера с YouTube, надо просто забыть о боксе. Если Томми не сможет победить Джейка Пола, мне придется изменить его имя. Ты согласен с этим, Томми? Если ты не сможешь победить Джейка, твое имя будет изменено».

Томми Фьюри 22 года, и он выступает в рамках тяжелого веса. Также Томми является локальной суперзвездой в Британии, где посещает различные телешоу.



А тем временем Пол продолжает хайпить: вызвал на бой Флойда Мейвезера, пообещав его нокаутировать.