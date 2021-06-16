Фьюри: «Чисора побил Усика, а Джошуа крупнее и сильнее Дерека»

Тайсон Фьюри / фото - Daily Express

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) высказался о бое Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Британец заявил в разговоре с Seconds Out, что не сомневается в победе соотечественника.

На мой взгляд, Дерек Чисора побил Александра Усика. Он определенно испытывал сложности с Дереком Чисорой, а Джошуа намного крупнее и сильнее Дерека.

Думаю, Джошуа пройдет Усика. Этот поединок пытаются представить как страшный бой, но у Усика не было сил, чтобы справиться с крузерами, как Майрис Бриедис или кто-либо еще, с кем он дрался.

Он не мог навредить Дереку Чисоре, поразить его лучшими ударами в подбородок и он не причинил ему вреда, или, по крайней мере, не было похоже, что Усик причинил ему боль».