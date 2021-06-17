Фьюри дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер – Джошуа

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 5
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Финляндия - Россия 0:1 Окончен
19:00 Турция - Уэльс 0:2 Окончен
22:00 Италия - Швейцария 3:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 114:108 Окончен
Теннис (3 события из 38) показать все
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Екатерина Александрова - Элина Свитолина 2:0 Окончен
16:10 Белинда Бенчич - Петра Мартич 2:0 Окончен
18:00 Арина Соболенко - Мэдисон Кейз 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Украина - Македония -:- Запланирован
19:00 Дания - Бельгия -:- Запланирован
22:00 Нидерланды - Австрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 2:3 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 106:109 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 111:119 Окончен
Теннис (4 события из 33) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
11:00 Филипп Кольшрайбер - Андрей Рублёв -:- Запланирован
14:40 Александер Зверев - Уго Умбер -:- Запланирован
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:15 Ангелика Кербер - Виктория Азаренко -:- Запланирован
14:30 Гарбин Мугуруса - Елена Рябыкина -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Швеция - Словакия -:- Запланирован
19:00 Хорватия - Чехия -:- Запланирован
22:00 Англия - Шотландия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс -:- Запланирован

Фьюри дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер – Джошуа

Тайсон намерен побить обоих
Бокс Профессиональный бокс
09:31
Фьюри дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Тайсон Фьюри / фото - Ez Sports

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал победителя в возможном бое Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). В разговоре со Sky Sports британец заявил, что нокаутирует обоих, однако американца считает опаснее соотечественника.

«С другими парнями я разберусь позже. Сейчас самое главное для меня – Уайлдер, наиболее опасный супертяжеловес в мире, который нокаутировал бы Джошуа в первом раунде. Я должен пройти Уайлдера, а затем у этих ребят будут их пять минут славы. Я устрою им крупнейшее избиение в их жизнях.

Я говорил Эдди Хирну, что разница между мной и ими в том, что они бизнесмены, а я спартанец. Для меня эти разговоры об абсолютном чемпионе ничего не значат. Я не Эдди Хирн или Энтони Джошуа. Я дерусь, ведь это то, что я делаю. Я был рожден, чтобы делать это.

У меня нет ничего личного с Уайлдером. Меня не волнуют пояса или память обо мне. Я беспокоюсь о том, чтобы размазывать соперников. Если Уайлдер стоит передо мной, я устрою ему хорошую взбучку. Моя мотивация? Я рожден делать это. Меня не интересуют деньги, пояса и все остальное. Мой интерес – это кровь и бои».

Уайлдер ранее высказался о перспективах Александра Усика (18-0, 13 КО).

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции
«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции
Бокс Профессиональный бокс
11:26
Уайлдер: «Я нокаутирую Джошуа»
Уайлдер: «Я нокаутирую Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
11:05
Уайлдер об Усике: «Каждый опасен, пока не доказано обратное»
Уайлдер об Усике: «Каждый опасен, пока не доказано обратное»
Бокс Профессиональный бокс
08:59
Спенс: «Надеюсь, Уайлдер получит расплату»
Спенс: «Надеюсь, Уайлдер получит расплату»
Бокс Профессиональный бокс
07:49
Фьюри: «Чисора побил Усика, а Джошуа крупнее и сильнее Дерека»
Фьюри: «Чисора побил Усика, а Джошуа крупнее и сильнее Дерека»
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 22:12
1
Фьюри высказался о возможном завершении карьеры Сондерсом
Фьюри высказался о возможном завершении карьеры Сондерсом
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 20:58

Новости: Бокс

«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции
«Просто его все за**ало». Тренер Уайлдера объяснил странное поведение боксера на пресс-конференции
Профессиональный бокс
11:26
Уайлдер: «Я нокаутирую Джошуа»
Уайлдер: «Я нокаутирую Джошуа»
Профессиональный бокс
11:05
«Он мой друг». Арум будет болеть за Усика в бою с Джошуа
«Он мой друг». Арум будет болеть за Усика в бою с Джошуа
Профессиональный бокс
10:44
Джо Джойс сожалеет из-за срыва боя с Усиком
Джо Джойс сожалеет из-за срыва боя с Усиком
Профессиональный бокс
10:39
Фьюри дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Фьюри дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Профессиональный бокс
09:31
Топовый супертяжеловес предсказал Джошуа тяжелейший бой с Усиком
Топовый супертяжеловес предсказал Джошуа тяжелейший бой с Усиком
Профессиональный бокс
09:30
Уайлдер об Усике: «Каждый опасен, пока не доказано обратное»
Уайлдер об Усике: «Каждый опасен, пока не доказано обратное»
Профессиональный бокс
08:59
Хирн: «Усик говорит: «Дайте денег, хочу больше денег»
Хирн: «Усик говорит: «Дайте денег, хочу больше денег»
Профессиональный бокс
08:22
Спенс: «Надеюсь, Уайлдер получит расплату»
Спенс: «Надеюсь, Уайлдер получит расплату»
Профессиональный бокс
07:49
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Мнение
Как это могло прийти кому-то в голову? Болельщики верят, что Логан Пол побьет Усика
Бокс Профессиональный бокс
11 июня 11:24
2
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00