Фьюри дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер – Джошуа

Тайсон Фьюри / фото - Ez Sports

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал победителя в возможном бое Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). В разговоре со Sky Sports британец заявил, что нокаутирует обоих, однако американца считает опаснее соотечественника.

Я говорил Эдди Хирну, что разница между мной и ими в том, что они бизнесмены, а я спартанец. Для меня эти разговоры об абсолютном чемпионе ничего не значат. Я не Эдди Хирн или Энтони Джошуа. Я дерусь, ведь это то, что я делаю. Я был рожден, чтобы делать это.

У меня нет ничего личного с Уайлдером. Меня не волнуют пояса или память обо мне. Я беспокоюсь о том, чтобы размазывать соперников. Если Уайлдер стоит передо мной, я устрою ему хорошую взбучку. Моя мотивация? Я рожден делать это. Меня не интересуют деньги, пояса и все остальное. Мой интерес – это кровь и бои».