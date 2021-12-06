Фьюри: «Дайте мне Усика и я его уничтожу»

«Цыганский король» рассказал, что в данный момент он думает лишь о своей семье

Усик и Фьюри / Фото: Talk SPORT

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью iFL TV рассказал, что в данный момент его не особо беспокоит персона его следующего соперника:



Я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Я тогда смогу уничтожить Усика. В данный момент я сосредоточен на себе. Я не должен думать о соперниках, пошли они на х*й. Я только что выиграл величайшую трилогию времен и народов. Сейчас рождественское время. Я прошел через многое и теперь наслаждаюсь собой и временем с семьей.

Фьюри в жесткой форме обратился к Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы тот уступил ему право драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO).