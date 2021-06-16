Фьюри: «Деонтей Уайлдер – боец с одним ударом»

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 19 КО) высказался о третьем поединке против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).



Деонтей Уайлдер – боец с одним ударом. У него потрясающая нокаутирующая сила в одном ударе, но я собираюсь уничтожить его. Я вам гарантирую, что он не пройдет мимо того места, до которого дошел в прошлый раз. Я буду искать большой нокаут. Перед вторым поединком Деонтей говорил всю эту чушь о кровопролитии, и вы все видели, что произошло. В этот раз я собираюсь закончить все намного быстрее».