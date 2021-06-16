Уайлдер собирается отрубить голову Фьюри
Фьюри: «Деонтей Уайлдер – боец с одним ударом»
Тайсон собирается уничтожить Деонтея еще быстрее
11:59
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 19 КО) высказался о третьем поединке против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
«Я надеюсь, что Деонтей продемонстрирует что-то новое в этом поединке. Надеюсь, что Малик Скотт сможет извлечь максимум из Уайлдера и Деонтей бросит вызов мне. Избиение во втором нашем противостоянии оказало физическое, психологическое и эмоциональное воздействие на его жизнь. Я волновался за него после того боя. Прошлый раз я отказался от своего плана, так как почувствовал, что Деонтей был недостаточно хорош, чтобы справиться со мной. На этот раз я намерен сделать что-то подобное.
Деонтей Уайлдер – боец с одним ударом. У него потрясающая нокаутирующая сила в одном ударе, но я собираюсь уничтожить его. Я вам гарантирую, что он не пройдет мимо того места, до которого дошел в прошлый раз. Я буду искать большой нокаут. Перед вторым поединком Деонтей говорил всю эту чушь о кровопролитии, и вы все видели, что произошло. В этот раз я собираюсь закончить все намного быстрее».
Напомним, ранее Фьюри и Уайлдер провели первую с момента второго боя битву взглядов.
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