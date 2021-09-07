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Фьюри: «Джошуа фанатеет от меня, хоть и говорит о какой-то ненависти»

«Цыганский король» рассказал, что после обретения известности Джошуа изменился
Бокс Профессиональный бокс
00:26
Фьюри: «Джошуа фанатеет от меня, хоть и говорит о какой-то ненависти»
Тайсон Фьюри / Фото: sportscasting.com

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Гэри Невиллу поделился мнением о хейте со стороны обладателя поясов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

Я никогда не общался с ним лично, так что не могу сказать, что он меня ненавидит. Я думаю, что он меня любит, хоть и говорит о ненависти. Он был моим фанатом несколько лет назад, когда я был чемпионом, а он никем.

Он был моим подписчиком в Instagram и Twitter. А когда он стал суперзвездой, он сразу отписался от меня. Ведь я делаю то, чего бы ему хотелось. Но он медиапроект, который ведет вся его команда.

Также Фьюри рассказал о своем отношении к AJ.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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