Фьюри: «Джошуа фанатеет от меня, хоть и говорит о какой-то ненависти»

Тайсон Фьюри / Фото: sportscasting.com

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Гэри Невиллу поделился мнением о хейте со стороны обладателя поясов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Он был моим подписчиком в Instagram и Twitter. А когда он стал суперзвездой, он сразу отписался от меня. Ведь я делаю то, чего бы ему хотелось. Но он медиапроект, который ведет вся его команда.