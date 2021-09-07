Фьюри: «Я уважаю Джошуа – за счет бокса он ушел от наркотиков, хотя мог закончить в тюрьме»

«Цыганский король» заявил, что он уважительнее относится к соперникам, нежели AJ

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Гэри Невиллу поделился мнением об обладателе титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

Джошуа говорит, что меня ненавидит и не уважает никого из боксеров. У меня все иначе. Я уважительно отношусь к каждому своему сопернику. Я уважаю AJ. Энтони погряз в делах с наркотиками, но он смог выбраться из грязи за счет бокса, и стал чемпионом. Он в корне изменил свою жизнь и жизнь всей семьи, заработал невероятные деньги. А ведь он мог закончить в тюрьме. Фьюри также заявил, что уничтожит Джошуа в случае их поединка.



Олег Шумейко-младший