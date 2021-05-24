Питер Фьюри – о поединке Джошуа с Усиком: «Для меня это бой с равными шансами»
Фьюри: «Джошуа и Уайлдер это пара п**дюков. Дам п**ды и одному, и другому за один вечер»
«Цыганский король» разошелся не на шутку
10:59
Тайсон Фьюри / Фото - boxingsceneЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в интервью телеканалу ESPN продолжает подогревать интерес к предстоящему третьему поединку с экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
«Хочу снова набить морду лица Уайлдеру. Покажу этому бомжаре, кто тут босс. Покажу, на кого он работает. А после того, как я его вновь уничтожу, предлагаю Деонтею стать частью моей команды. Доверю ему самую ответственную работу. Будешь подносить мне водичку в спаррингах между раундами во время подготовки к бою со вторым му##ком дивизиона Энтони Джошуа. Они оба – пара п##дюков. Мне даже не интересно, кто победит в их очной схватке – дам п##ды и одному, и другому за один вечер».
Напомним, Фьюри и Уайлдер подписали контракт на поединок, который должен состояться 24 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).