Так быстро? Фьюри подписал контракт на третий бой против Уайлдера

«Цыганский Король» не обошелся без оскорблений

Тайсон Фьюри / фото - MTK Global

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подписал контракт на 3-й бой против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Об этом сообщил официальный аккаунт промоушена Top Rank в соцсетях.

«Цыганский Король» не смог обойтись без оскорблений и жестко прошелся по американскому боксеру в видеообращении.

«Будет третий бой с Уайлдером, потому что он соска, любитель оправдываться и парашник. Стоит ли нам сделать это и избавить Уайлдера от его страданий? Мы разорвем его на куски, проломим ему другую сторону черепа, нанесем ему травму второго плеча, второго бицепса, второй ноги и мошонки. Уайлдер, контракт подписан. Я тебя размажу. Я имею в виду, что буду бить тебя, а затем – бум! Ты окажешься в нокауте. С тобой будет покончено в концовке первого раунда. Я забрал у тебя душу и силу. Я задолжал тебе суперизбиение».

Предварительная дата и место поединка – 24 июля, Лас-Вегас.

Напомним, Уайлдер готовится к трилогии под руководством нового тренера.