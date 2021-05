Так быстро? Фьюри подписал контракт на третий бой против Уайлдера

Тайсон Фьюри / фото - MTK Global

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подписал контракт на 3-й бой против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Об этом сообщил официальный аккаунт промоушена Top Rank в соцсетях.

«Цыганский Король» не смог обойтись без оскорблений и жестко прошелся по американскому боксеру в видеообращении.

Contract signed

July 24

Las Vegas

#FuryWilder3@Tyson_Fury @BronzeBomber



Once more and for all. pic.twitter.com/5wSYOe4VJ5