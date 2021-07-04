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Фьюри: «Джошуа известен в США только тем, что его нокаутировал толстяк Руис»

«Цыганский король» считает, что AJ не интересен американским фанатам
Бокс Профессиональный бокс
16:38
Фьюри: «Джошуа известен в США только тем, что его нокаутировал толстяк Руис»
Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считает, что обладатель всех остальных титулов в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не интересен американским фанатам бокса. Слова «Цыганского короля» приводит BoxingScene:

«Это очень ожидаемый бой (Фьюри – Уайлдер) в США. Очевидно, что бой против Джошуа – самый большой поединок, но он в США известен только тем, что его нокаутировал толстяк Руис.

Так что фанаты бокса в США не заинтересованы в этом, пока Джошуа не сможет сделать что-то стоящее».


Фьюри подерется с Деонтеем Уайлдером 24 июля. Это своеобразный полуфинал турнира за звание абсолютного чемпиона мира в «королевском дивизионе». Второй полуфинал – поединок Джошуа против Александра Усика. Ранее мы познакомили вас с букмекерскими котировками в том бою.

Накануне бывший лидер P4P Андре Уорд призвал Фьюри избежать недооценки своего будущего соперника.

Сергей Остапенко
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа

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