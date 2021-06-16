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Фьюри и Уайлдер провели первую битву взглядов перед третьим боем

Деонтей показал, что настроен агрессивно

Бокс Профессиональный бокс
10:15
Фьюри и Уайлдер провели первую битву взглядов перед третьим боем
Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 19 КО) и бывший обладатель пояса Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) провели битву взглядов перед третьим поединком.

 

Напомним,поединок Фьюри и Уайлдера состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Карен Агабекян
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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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