Фьюри изобразил Усика Страшилой из популярного детского мультфильма

Тайсон Фьюри / Фото: Celeb-Doko

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) продолжает развлекаться в своих соцсетях.



«Цыганский король» изобразил Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), Эдди Хирна и Александра Усика (19-0, 13 KO) в образе героев мультфильма «Волшебник страны Оз» – Трусливого Льва, Железного Дровосека, Дороти и Страшилы.

It’s this lot vs me.



Such a funny time for me they lost it at the last minute pic.twitter.com/NijZGNymJo