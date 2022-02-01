«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Фьюри изобразил Усика Страшилой из популярного детского мультфильма
Также в «Волшебнике страны Оз» от Тайсона роли получили Уайт, Джошуа и Хирн
01 февраля 14:51
Тайсон Фьюри / Фото: Celeb-Doko
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) продолжает развлекаться в своих соцсетях.
«Цыганский король» изобразил Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), Эдди Хирна и Александра Усика (19-0, 13 KO) в образе героев мультфильма «Волшебник страны Оз» – Трусливого Льва, Железного Дровосека, Дороти и Страшилы.
Эта кучка против меня. Такое забавное время – они все потеряли в последнюю минуту.
It’s this lot vs me.— TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 1, 2022
Such a funny time for me they lost it at the last minute pic.twitter.com/NijZGNymJo
Ранее Усик верхом на лошади заявил, что также оседлает и Тайсона.