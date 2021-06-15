Фьюри: «Хирн совершил крупнейшую ошибку, не подписав меня из-за лишнего веса»

«Цыганский король» уверен, что глава Matchroom Boxing сожалеет о своем решение

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) выразил уверенность Daily Mail, что глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сожалеет о решение не подписывать «Цыганского короля» после трехлетнего простоя:



Эдди хорош в своем деле. Как для молодого человека он проделал фантастическую работу на протяжении последних лет. Начиная с трехраундовых боев вместе с Prizefighter, он монополизировал Sky и подписал превосходных бойцов здесь, в США, с DAZN. Неважно, нравится он мне или нет. Я могу комментировать только то, что вижу. Впрочем, я должен сказать, что Эдди и его отец Барри совершили крупнейшую ошибку в жизни, когда не подписали меня после трехлетнего простоя. Мы встретились, но они думали, что я никогда не сброшу вес и даже не вернусь в бокс. Они посчитали, что потеряют свои деньги.

Напомним, что 24 июля Фьюри проведет третий поединок против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO)