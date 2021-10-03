Фьюри: «Манчестер недостаточно велик для меня и Роналду»

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что рад переходу Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», а также заявил о желании провести бой на домашнем стадионе «красных дьяволов» «Олд Траффорд». Слова «Цыганского короля» приводит THE SUN:

Я действительно счастлив, что Роналду вернулся на «Олд Траффорд», но этот город недостаточно велик для нас двоих! Хотя если бы я жил в Манчестере, это было бы проблемой. У нас в Моркаме нет очередей за бензином (в Великобритании сейчас существуют проблемы с бензином на заправках) у нас вообще почти нет пробок! В Моркаме ничего нет, кроме сильного ветра и дождя. Но у нас хорошо».