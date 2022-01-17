Опрос. Люди считают Усика самым опасным соперником для Фьюри
Фьюри может подраться с последним соперником Виталия Кличко
Арум назвал Чарра в числе возможных оппонентов в случае отказа Уайта
19:46
Фото: Top Rank
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Боб Арум назвал возможных соперников подопечного в случае отказа от поединка обязательного претендента Диллиана Уайта (28-2, 19 KO):
Если Уайт по какой-либо причине не будет драться, Фьюри не будет просто сидеть без дела – мы не можем заставлять Тайсона ждать. «Цыганский король» хочет драться как можно быстрее. Мы можем осмотреться, найти приличного соперника, если Диллиан окажется недоступен…
Стоит обратить внимание на Хелениуса и Чарра. Ты просто смотришь в рейтинги и выбираешь несколько парней оттуда, которые могут неплохо сражаться.
Отметим, что Мануэль Чарр (32-4, 18 KO) был последним соперником Виталия Кличко.
Роберт Хелениус (31-3, 20 KO) не прочь навалять Фьюри.