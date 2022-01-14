Арум хочет свести Фьюри с Хелениусом или Руисом
Хелениус уверен, что нокаутирует Фьюри: «Он для меня соперник проще, чем Усик»
Финский супертяжеловес не сомневается, что станет чемпионом мира
14 января 18:43
Фото: Getty Images
Финский супертяжеловес Роберт Хелениус (31-3, 20 КО) ожидает, что вскоре его назначат официальным претендентом на пояс WBA, которым владеет украинец Александр Усик (19-0, 13 КО).
При этом Хелениус не против принять бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО):
«Слышал, как Боб Арум назвал меня в числе возможных соперников Фьюри в марте. Конечно, я считаю, что побью его. Он здорово выглядел против Уайлдера, но мой стиль будет для него гораздо неудобнее.
Я бы нокаутировал Фьюри, его стиль для меня легче, чем стиль Усика. Короче говоря, я буду готов как к Усику, так и к Фьюри. Чувствую себя замечательно, прям никогда не ощущал себя настолько круто. Не сомневаюсь, что стану чемпионом мира».
37-летний Хелениус – довольно известный боксер, на котором пару лет назад едва не поставили крест, однако две победы над польским проспектом Адамом Ковнацки вернули финна в элиту супертяжелого веса.
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