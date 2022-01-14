Хелениус уверен, что нокаутирует Фьюри: «Он для меня соперник проще, чем Усик»

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Финский супертяжеловес Роберт Хелениус (31-3, 20 КО) ожидает, что вскоре его назначат официальным претендентом на пояс WBA, которым владеет украинец Александр Усик (19-0, 13 КО).

При этом Хелениус не против принять бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО):

Я бы нокаутировал Фьюри, его стиль для меня легче, чем стиль Усика. Короче говоря, я буду готов как к Усику, так и к Фьюри. Чувствую себя замечательно, прям никогда не ощущал себя настолько круто. Не сомневаюсь, что стану чемпионом мира».