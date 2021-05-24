Фьюри: «На 100% уверен, что проведу бой против Джошуа в этом году»

Сперва британцу предстоит разобраться с Уайлдером

Тайсон Фюри / фото - Review Journal

Чемпион мира Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) уверен, что его бой против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) состоится в этом году. Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) обязал «Цыганского короля» дать ему реванш. В комментарии Boxing News 24 британец отметил, что собирается жестко расправится с «Бронзовым бомбардировщиком».

«На 100% уверен в этом. Сначала я подерусь с этой мерзкавкой Деонтеем Уайлдером, вырублю его, а потом сразу же разберусь и с Джошуа. Очевидно, что я должен избить Уайлдера еще жестче, чем в реванше. Тогда он получил не так много ущерба, но я исправлю это летом».

Промоутер Боб Арум ранее также высказался о поединке Фьюри – Джошуа.