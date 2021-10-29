Джошуа: «Усик – Бог прямо сейчас. Как кто-то может мне советовать не драться с лучшим»

Энтони настроен только на бои с топ-бойцами

Александр Усик / Фото: Facebook Усика Супертяж Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил в интервью Youtube каналу iFL TV, что находится в недоумении от предложений боксерского общества отказаться от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Самое ужасное, что это исходит от уважаемых боксеров. Если бы парень с улицы сказал поберечь себя, это совсем иное. Но мы ведь говорим о бойцах. Как вы можете говорить бойцу не драться с лучшим? Усик – Бог прямо сейчас. Я хочу драться с ним. Он чемпион «королевского» дивизиона, и я буду с ним драться. Почему меня отстраняют от этого боя. Они не знают меня и не уважают. Джошуа настроен на криминал во втором бою с украинцем.

Олег Шумейко-младший