Экс-чемпион мира: «Если Усик пройдет Фьюри, то его можно смело ставить в один ряд с Мухаммедом Али»
Фьюри назвал Джошуа старым бревном, а Усика сравнил с Мухаммедом Али
«Цыганский король» также успел упомянуть и поляка Адамека
13:13
Тайсон Фьюри / Фото - thesun.co.ukЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью ESPN заявил, что он не в восторге от мастерства обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO).
«Я считаю Усика хорошим боксером, очень талантливым бойцом первого тяжелого веса. Но я не думаю, что он достаточно хорош. По нему легко попасть, он маленький, легкий, небыстрый. Я считаю, что он нормальный боксер. У него достойный бокс, он выглядит как Мухаммед Али в сравнении со старым бревном (Энтони Джошуа, – прим.)».
«Мне кажется, что Усик похож на Томаша Адамека, если вы помните такого. Он тоже был хорошим боксером, а потом поднялся в супертяжелый вес, чтобы подраться с гигантом в лице Виталия Кличко, и досрочно проиграл. Честно говоря, я думаю, что Усик на том же уровне – те же габариты, та же скорость, оба были чемпионами».
А тем временем WBC обязал Фьюри и обладателя временного титула Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) предоставить подписанные контракты на бой до 21 февраля.