Фьюри назвал Хирна и Джошуа безумцами, за то, что они отказались от 90 миллионов долларов

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 5:0 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс 4:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 1:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис 6:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс 3:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
Теннис (4 события из 10) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
07:25 Jannik Sinner - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне 2:0 Окончен
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи 2:1 Окончен
Теннис (1 событие из 1) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 0:0 1-й сет
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Теннис (2 события из 6) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 0:0 1-й сет
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль -:- Запланирован

Фьюри назвал Хирна и Джошуа безумцами, за то, что они отказались от 90 миллионов долларов

Похоже, что «Эй-Джей» не захотел брать отступные
Бокс Профессиональный бокс
07:46
Фьюри назвал Хирна и Джошуа безумцами, за то, что они отказались от 90 миллионов долларов
Фото: DAZN

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных, которые им предлагали за отказ от незамедлительного реванша против Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Пришлось сделать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа, похоже, самые отвратительные бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов! Проклятые сукины дети! Психи!».

Естественно, сумма в 90 млн выглядит неправдоподобной, к тому же ранее сообщалось, что Джошуа готов «отойти в сторону» за 15 млн.

Тем не менее, Фьюри прямо не сказал, что 90 млн – это отступные, поэтому остается вариант, что он имел ввиду что-то другое.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Джошуа Франко Эдди Хирн

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутерские торги за поединок Фьюри – Уайт отложены
Промоутерские торги за поединок Фьюри – Уайт отложены
Бокс Профессиональный бокс
26 января 21:20
Спонг готов помочь Нганну побить Фьюри
Спонг готов помочь Нганну побить Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 января 21:10
Усик – лучший супертяж планеты, но мир говорит исключительно о Фьюри
Усик – лучший супертяж планеты, но мир говорит исключительно о Фьюри
Бокс
26 января 20:48
Хирн: «Джошуа хочет провести реванш с Усиком. У Энтони есть план»
Хирн: «Джошуа хочет провести реванш с Усиком. У Энтони есть план»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 14:49
Хирн – о бое Мартинес – Гонсалес: «Мы организовали кровавую бойню на 5 марта»
Хирн – о бое Мартинес – Гонсалес: «Мы организовали кровавую бойню на 5 марта»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 13:00
Сообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
Тема дня
Сообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 января 12:34

Новости: Бокс

Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Профессиональный бокс
12:10
Деревянченко рассказал, почему проиграл свой первый титульный бой
Деревянченко рассказал, почему проиграл свой первый титульный бой
Профессиональный бокс
11:47
А вы знали, что он еще в деле? Публика овациями поприветствовала Дона Кинга
А вы знали, что он еще в деле? Публика овациями поприветствовала Дона Кинга
Профессиональный бокс
11:30
Макабу: «Очень рад, что получил возможность защитить свой титул в бою с Мчуну»
Макабу: «Очень рад, что получил возможность защитить свой титул в бою с Мчуну»
Профессиональный бокс
10:21
Мчуну: «Я готов к бою с Макабу»
Мчуну: «Я готов к бою с Макабу»
Профессиональный бокс
10:13
Деревянченко отказался менять весовую категорию
Деревянченко отказался менять весовую категорию
Профессиональный бокс
09:58
Андраде может оставить титул WBO в среднем весе и сменить дивизион
Андраде может оставить титул WBO в среднем весе и сменить дивизион
Профессиональный бокс
09:44
Силлах рассказал, почему Гвоздик проиграл Бетербиеву
Силлах рассказал, почему Гвоздик проиграл Бетербиеву
Профессиональный бокс
09:27
Украинский боксер: «Гвоздик пашет по 4-5 раз в неделю. Скоро он вернется»
Украинский боксер: «Гвоздик пашет по 4-5 раз в неделю. Скоро он вернется»
Профессиональный бокс
08:56
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости