Фьюри назвал Хирна и Джошуа безумцами, за то, что они отказались от 90 миллионов долларов

Похоже, что «Эй-Джей» не захотел брать отступные

Фото: DAZN

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных, которые им предлагали за отказ от незамедлительного реванша против Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Пришлось сделать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа, похоже, самые отвратительные бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов! Проклятые сукины дети! Психи!».

Естественно, сумма в 90 млн выглядит неправдоподобной, к тому же ранее сообщалось, что Джошуа готов «отойти в сторону» за 15 млн.



Тем не менее, Фьюри прямо не сказал, что 90 млн – это отступные, поэтому остается вариант, что он имел ввиду что-то другое.