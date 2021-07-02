Фьюри ни разу не оскорбил Джошуа и предрек ему непростой бой с Усиком

Один из редких комментариев чемпиона WBC, в котором он обошелся без треш-тока

Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) поделился мнением о будущем поединке его соперников по дивизиону Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО). «Цыганский король» был весьма взвешен и признался, что не может назвать фаворита боя:

«Я не знаю, кто победит. Говорят, что этот бой состоится. Я читал, что он пройдет в сентябре. Если честно, я не обращаю на него много внимания. Я не буду лгать, говоря, что сижу и анализирую этот бой, поскольку я сконцентрирован на своем собственном поединке. Я считаю, что это хороший бой для обоих парней. Им многое предстоит доказать. Все включают Усика в список pound-for-pound, что бы это ни значило. Все спрашивают, сможет ли Джошуа справиться с соперником, обладающим хорошими боксерскими навыками, ловкими ногами и точностью. С другой стороны, сможет ли Усик совладать с огромным мамонтом, мощным панчером, большим и сильным супертяжеловесом? Это будет интересный бой, и я однозначно куплю трансляцию на ТВ».

Бой Джошуа – Усик еще официально не подтвержден, однако, как и заявил Фьюри, он планируется на сентябрь. В отличии от «Цыганского короля», букмекеры легко определили фаворита поединка.

Напомним, самому Фьюри в июле предстоит завершить трилогию с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). После чего чемпион WBC практически наверняка подерется или с Усиком, или с Джошуа.