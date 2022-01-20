Месились 5 на 5. В концовке матча «Вегас» – «Нью-Джерси» произошла массовая драка
Фьюри опасен для Усика. Видео случая, когда все решила не техника и скорость, а большой вес
В уличных драках масса также побеждает
13:42
Представляем видео жесткой уличной драки и нокаута, которая показала преимущество массы над скоростью и техникой.
Напомним, ранее Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа и Диллиан Уайт могут позволить чемпиону мира по версиях WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александру Усику и обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри провести бой между собой.
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