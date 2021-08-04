Фьюри оставил послание Уайлдеру: «Я иду за большим бесполезным бомжарой»

«Цыганский Король» в характерной для себя манере обратился к «Бронзовому Бомбардировщику»



Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) записал очередное обращение к своему следующему сопернику Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), как всегда обрушив на американского панчера ряд фирменных оскорблений.

При этом «Цыганский Король» показал, что уже вернулся в зал и готовится к третей части противостояния с принципиальным оппонентом.

«Очередное утро в зале. Я иду за большим бомжарой, большим бесполезным бомжарой и любителем отмазок. Этот большой парень никакой не бриллиант. Ты большая сосиска. Ты большая пар*ша».

Тайсон Фьюри оправился после короновируса и уже начал подготовку к третьему бою против Деонтея Уайлдера.